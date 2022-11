Ezzel egyidőben Kiskunhalason a Csetényi Élményparkban is rengetegen gyűltek össze, főként kisgyermekes családok, akiket lámpás készítő kézműves-foglalkozással várták a fogadóépületben a szervezők. Este hat órától lámpás felvonulás indult a parkban, ahol a látogatókhoz csatlakoztak a park libái is, akik hangos gágogással mutatták a sötétben az az utat. A szelíd szárnyasok közül néhányat meg is lehetett simogatni, sőt volt, amelyiket ölbe is vettek és szemmel láthatóan egyáltalán nem volt ellenére az emberek közelsége, tetszett neki a szeretgetés.

Ezen az estén a park libái közül hat szárnyasnak nevet is adhattak a vendégek, a javaslatokat egy papírral felírva kellett egy dobozba helyezni, aztán a legtöbb javaslatot kapott neveket sorsolták ki a Csetényi Élménypark munkatársai.