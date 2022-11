A fürdőzés kedvelőinek Bács-Kiskun megyében a téli időszakban sem kell lemondaniuk kedvenc időtöltésükről. Ugyanis térségünkben számos gyógyfürdő és gyógyhely várja a kikapcsolódni vágyókat. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt azonban egyes fürdők súlyos problémákkal néznek szembe. Ezért a takarékosság miatt több fürdő bezárta kapuit a téli időszakra, némelyik pedig a szolgáltatásait vagy a nyitvatartását korlátozta. Ugyanakkor vannak olyan fürdők is, amelyek semmilyen korlátozást nem terveznek a jövőben. Utánajártunk annak, hogy Bács-Kiskun megyében – a teljesség igénye nélkül – a fürdők nyitvatartásában milyen változások történtek és mi várható.

A Kecskeméti Fürdőbe mindennap 6 és 20.30 között várják a vendégeket. A szaunavilág szolgáltatásai hétfőtől csütörtökig 14 és 20.30 között vehetők igénybe, péntektől vasárnapig 10 órától 20.30-ig várják a szaunázni vágyókat. Az Kecskeméti Fürdőben az éjszakai fürdőzések elmaradnak – olvasható a fürdő Facebook-oldalán.

A ballószögi Aranykor Wellness és Termálfürdő nyitvatartása változott. A honlapjukon közzétett információ alapján keddtől csütörtökig 10-től 19 óráig, pénteken 10-től 24 óráig, szombaton és vasárnap 10 és 20 óra között várják a fürdőzőket.

A tiszakécskei Barack Thermal Resort nyitvatartása változatlan. A fürdő honlapján arról tájékoztatnak, hogy a Gyógy- és Élményfürdő részleg vasárnaptól egészen csütörtökig 9 és 20 óra között, pénteken és szombaton 9-től 22 óráig látogatható. A Szaunavilág vasárnaptól csütörtökig 10 és 19.45 között, pénteken és szombaton 10 és 21.45 között tart nyitva. A gyógyászati részleg hétfőtől péntekig, valamint vasárnap 9 és 17 óra között, szombaton pedig 10-től 18 óráig látogatható. A Kerekdombi Termálfürdő október 1-től csak a meghirdetett szaunaprogramok alkalmával tart nyitva – olvasható a fürdő honlapján, ahol a szaunaprogramok időpontjait is közzéteszik.

A Félegyházi Termál Parkfürdőben 2022. szeptember 1-jétől december 31-ig csökkentett nyitvatartással várják a látogatókat – mondta Kelemen József, a Félegyházi Termál Parkfürdő vezetője. Hozzátette, hogy a létesítményben a gőzkabin szolgáltatás jelenleg nem üzemel és a szauna is csak hétvégén használható. A fürdővezető azt is elmondta, hogy a megnövekedett rezsiköltségek miatt a kiskunfélegyházi képviselő-testület döntésének alapján a Félegyházi Termál Parkfürdő 2023. január 1. és május 31. között zárva tart. Addig hétfőtől csütörtökig 6-tól 18 óráig, pénteken 6 és 20 óra között, szombaton és vasárnap 9-től 20 óráig várják a vendégeket.

A lakiteleki Gabriella Gyógy- és Strandfürdő weboldalán közzétett adatok szerint a fürdő október 3. és április 30. között a téli nyitvatartás szerint üzemel. A fürdőbe 10 és 19 között várják a látogatókat. A szaunavilág részleg azonban október 3-tól csak szerdától vasárnapig látogatható 10 és 19 óra között.

A Halasthermál Gyógyfürdő nyitvatartása nem változik. Csupán a szauna használatát korlátozzák. A halasi fürdőben már évekkel ezelőtt megkezdték az energiafelhasználás csökkentését – tájékoztatott Hugyec Sándor, a Halasthermál Kft. ügyvezető igazgatója. Elmondta, hogy az öltözőépületben 2010 óta termálvizes fűtés üzemel, és ahol lehetett, kiváltották a gázfogyasztást, valamint hőszigeteltek. – Optimalizáltuk a vízforgató berendezések energiafogyasztását, almérőket építettünk a fogyasztói ágakra, így figyelve az áramfelhasználást – tette hozzá az igazgató. A fürdőt hétköznapokon 6 és 21 óra között vehetik igénybe a látogatók, hétvégén pedig 6-tól 21 óráig várják a fürdőzőket.

A kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élményfürdőben ugyancsak a megszokott nyitvatartás szerint várják a vendégeket: mindennap 9 órától 19 óráig. Az éjszakai fürdőzéseket 19.30 és 24 között tartják. – A nehezebb helyzet ellenére is úgy döntöttünk, hogy minden marad a régiben, így továbbra is igénybe vehető valamennyi szolgáltatásunk és megtartjuk a népszerű péntek-szombati éjszakai fürdőket is – mondta el Juhász Sándor, a fürdőt üzemeltető Jonathermál Zrt. vezérigazgatója.

A Kalocsai Csajda Gyógyfürdő és Uszoda már október 17-én bezárta kapuit a téli időszakra. A gyógyászati részleg fűtési rendszerében átalakításokat terveznek, melynek vizsgálják a lehetőségét.

A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő november 5-én az őszi karbantartási munkálatok után újra megnyitotta kapuit. Mindennap 8-tól este 20 óráig várják a vendégeket – tájékoztattak a gyógyfürdő honlapján.

A nyitvatartást illetően – az esetleges változások miatt – érdemes az intézmények honlapján tájékozódni a fürdőzések előtt, főleg az ünnepi időszakban.