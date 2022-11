Az idei évről is kérdeztük a termelőt. Mint mondta, az aszály végtelenül kellemetlen természeti jelenség volt, de ezzel számolniuk kell a gazdáknak. Például a tömegtermő szőlők, mint amilyen a bianca, egész jól bírta, a nehézségek ellenére is közepes mennyiséggel fizetett. A kékfrankos esetében például már más volt a helyzet. Az ő kötött jellegű területein 170 mázsával fizetett a szőlő, míg az egyik rokonánál, aki két kilométerre ugyancsak kék szőlőt termeszt, már csak 60 mázsát hozott a növény. Azaz részben talajfüggő a termés. A kékfrankosból rozét is készítenek, de ezt inkább csak kísérleti jelleggel szűrik be. A barátok kóstolják, hogy véleményt mondjanak a termékről. Időnként közösségi rendezvényeken is bemutatják a bort, tesztelve a fogyasztók álláspontját.

A fémdobozos palackozást a következő hetekben indítja a vállalkozás – tette hozzá Vágó Zsolt, emellett a 0,75-ös palackozást is megkezdik.