A faluházban megtartott rendezvényen Bende Józsefné elnök mondott köszöntőt, aki 2016 óta vezeti a klubot. Elsők között köszöntötte dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőt és Somogyi Lajos polgármestert, valamint a környékbeli nyugdíjas klubok képviselőit, akik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget.

Bendéne felkérte Rácz Istvánné Rózsikát, hogy elevenítse fel a kezdeteket. 1992-ben a Karácsonyi Iskolában alapították meg az akkor még Idősek Napközi Otthonát. Öt fővel indultak, voltak évek, amikor 50-60 főt is számlált a csapat. Sokféle programokat szerveztek az időseknek, kéthetente szentmisét tartottak, hímeztek, játékokat és ballagási tarisznyákat készítettek. Megalakult a népdalkörük, sok környékbeli klubbal ápoltak a kapcsolatot. Néhány évvel később vette fel a klub az Őszirózsa elnevezést.

Bende Józsefné elnök ezt követően felidézte, hogy a három évtized során kik vezették előtte a klubot: Rácz Istvánné, Vancsai Lajosné, Barta Jánosné, Tóth András, Rigóné Szabó Piroska.

Jelenleg 36 tagjuk van, akik közül 11 férfi és 25 nő, az átlagéletkor 75 év, a legfiatalabb tagjuk 62, a legidősebb 87 éves.

2012 óta tagjaik a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének, nagyon sok rendezvényükön részt vesznek, legyen az sportverseny vagy éppen népdaltalálkozó. Emellett az országos nyugdíjas szövetség eseményein is, ha tehetik, ott vannak.

A rendezvényeik sorát gazdagítja, hogy a ballószögi helyi közösségi programokon is mindig aktív résztvevők. A népdalkör mellett a senior örömtáncba is bekapcsolódtak, dalos találkozókat rendeznek. Sokat kirándulnak, és a környékbeli nyugdíjas klubokkal is kapcsolatot ápolnak.