– Mire számíthat a zeneszerető közönség?

– Idén immár negyedik szerzői estemet tartom, a most következő szombaton a Kodály Iskolában lesz megrendezve. A koncert egészét saját darabjaimmal töltjük meg. Eddigi alkalmakhoz hasonlóan most is sokszínű műsorral készülünk mind hangszerek és mind előadók, karakterek szempontjából. Az alkalom extrája, hogy a volt Alma Materem, a Kodály Iskola művésztanárai mutatják be műveimet: Dratsay Ákos fuvolaművész, Mudrák Mariann énekművész, Palotás Gábor ütőhangszeres művész és Révész László orgonaművész. Rajtuk kívül a Szonátámat két olyan művész adja elő, akiknek ajánlottam is a művet: Dusík István zongoraművész és Szabó Dávid szaxofonművész.

– Ön ezúttal nem ül orgona mellé?

– De igen, egy darabot én is előadok majd orgonán. Ez egy idei mű, címe: Perpetuum Mobile, azaz örökmozgó. Továbbá minden darab előtt elmesélem majd annak keletkezését, vagy ahhoz kötődő érdekességeket, melyet mindig örömmel fogad a közönség.

– Van kedvence?

– Ha kiemelhetek egy darabot a sok közül, akkor az orgonára íródott Voluntary in D című művemet említeném meg, melyet januárban született kislányom inspirált, itt az ujjongó öröm és a ringatás érzete egyaránt megjelenik a zenében.

– Kiknek ajánlja az estet?

– Idén, a budapesti szerzői estemen volt egy kritikus, aki azt mondta nekem, hogy ezt a koncertet mindenkinek hallania kellene. Megtisztelőnek éreztem, nagyon jól esett, hogy úgy érezte, ezt a koncertet sokkal több helyen és szélesebb körben kellene bemutatni. Ezért is örülök, hogy Kecskeméten már nemcsak orgonaművészként, hanem immár zeneszerzőként is bemutatkozhatnom.

– A rendezvény ingyenes?

– Igen. A Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén teljesen ingyenes az est. Mindenkinek jó szívvel ajánlom a koncertet.

– Említette a kislánya születését, jut mellette idő a zenei munkára?

– Rendkívül sűrű volt az elmúlt évem. A magánéletemben történt a legnagyobb változás, megszületett a kislányom, aki jelentősen átstrukturálta az időbeosztásomat. A legnagyobb öröm a vele töltött idő, de mellette igyekszek minden lehetséges pillanatot kihasználni munkáim teljesítéséhez.

– Szakmailag hogyan telnek napjai?

– Sokszínűség jellemezte az idei évemet. Több szerzői estem volt, Szegeden és Magyarkanizsán debütált Sinfonietta című művem a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában, Gyüdi Sándor vezetésével. A napokban hirdették ki a Filharmónia Magyarország, valamint a Veszprémi Érsekség közös pályázatát, melyen Gizella Fanfárom harmadik díjat kapott. Nagyon örültem neki és megtiszteltetés volt, hogy Malek Miklóssal, Kovács Szilárd Ferenccel és Balogh Mátéval álltam közösen a díjazottak között. Mindezek mellett orgonaművészi oldalamat sem hanyagoltam el, bár kissé most igyekeztem kevesebb koncertet vállalni, mert egy Oratóriumon dolgozok jelenleg és ez igen sok időt vesz igénybe a szabadidőmből.

– Milyen tervei vannak a következő hónapokra?

– Mint zeneszerző a következő két évre már foglalt vagyok, a munkáim között az előbb említett Oratóriumon kívül többek között egy szimfonikus mű, kamaraművek, zongoradarabok és egy trombita concerto is helyet kapott. Orgonaművészként lesz több koncertem még idén, Nagykőrösön, Egerszalókon, Budapesten. Szintén ebben a hónapban egy három koncertből álló kamarakoncertünk is lesz, Egerben, Szegeden és Miskolcon, melyeket látássérült embereknek ajánlottunk fel. Az egyik leginkább várt esemény számomra 2023. március 8-án lesz, amikor is a Művészetek Palotájában Nathan Laube amerikai orgonaművész bemutatja Akheron című darabomat.