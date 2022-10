A rendezvényre a háromtucatnyi klubtag mellett a helybeli bentlakásos szociális otthonból is érkeztek vendégek. A nagy felkészülésekkel járó bemutatókat (versek és tréfás történetek) egy három tagból álló zsűri pontozta. Természetesen csak jelképesen, az esemény hangulatát még színesebbé téve. Meglepetésnek számított, hogy a jelenlévők megismerhették az 1960-70 –es évek egyik kedvenc női ruhaviseletét, az otthonkát is. A szépkorúak ismét magukra öltötték ezt a viseletet, hogy felidézzék a régi szép emlékeket és továbbadják a ruhadarab történetét a fiatalabb generációnak is.