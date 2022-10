Vedelek Norbert alelnök adta át a nyugállományba vonult katolikus papnak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által adományozott kitüntetést Baján, a Szabadság utcai megyei irodában.

Az ünnepi eseményen részt vett Baja és térsége országgyűlési képviselője, Zsigó Róbert is.

– A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat minden évben kiosztja a megye legrangosabb díjait. Idén ez szeptemberben Kuszentmiklóson, történt meg, ahol 36 fő részére átadták a kitüntetést, de az egyik kitüntetett, Kereskedő Zoltán atya nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért gyűltünk össze itt, Baján – mondta el a baon.hu-nak Vedelek Norbert.

A plébános meghatódottan köszönte meg az elismerést. Mint mondta, hirtelen megromlott egészsége miatt kényszerült felhagyni egyházi szolgálatával.

Kereskedő Zoltán gimnáziumi tanulmányait Baján végezte, majd Szegeden tanult teológiát. Pappá szentelése után egyebek között Madarason, Akasztón és Hartán teljesített szolgálatot, mielőtt visszakerült Bajára. Az 50 esztendős papi szolgálata hetven százalékát egy helyen, a kiscsávolyi templomban töltötte áldozópapként. A hívek lelki támogatása mellett állomáshelyein igyekezett megszépíteni a templomot, a plébániát.

Baján hittanosok százait tanította, nevelte.

Kerekes Zoltán zarándoklatokat szervezett fiatal katolikusoknak Rómába, Lourdes-ba és a Szentföldre is. Törődött a kiscsávolyi templom és a templomkert, valamint a plébánia szépítésével is. Korszerűsítette a templom fűtését, megjavíttatta a tetőt, egy hat mázsás harang beépíttetésével is gazdagította azt. Büszke volt arra, hogy a kiscsávolyi templomot a város legvirágosabb templomaként tartották számon. Kereskedő Zoltán a bajai espereskerületben kerületi jegyző és helyettes esperes volt 1991-től. Érseki tanácsosként, majd a Baja Szent Szív Templom plébánosaként tevékenykedett 1993-tól.