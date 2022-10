Ennek a képzésnek az ötlete is onnan ered, hogy sok olyan család van, akiknél mindkét szülő dolgozik, a nagyszülők még aktív korúak, akik szintén dolgoznak, így nagy problémát okoz a gyerekek iskola-óvoda utáni felügyelete. Ezért sok szülő keresi a megoldást, sok esetben egy tapasztalt, idősebb hölgy személyében, akinek nem okoz nehézséget a gyerekek gardírozása. Ennek a feladatkörnek a betanulására hozta létre a CédrusNet a HírösNagyi képzést, amire szép számban jelentkeztek a vállalkozó kedvű nyugdíjasok.

Ahogy a szervezőktől megtudtuk ahhoz, hogy valakiből HírösNagyi válhasson sokrétű foglalkozáson kell részt vennie.

Első napon egy önismereti tréningen tanulhatnak saját magukról, a motivációjukról, a személyiségtípusokról. A második napon a generációk együttműködéséről és a különböző családmodellekről tanulnak a résztvevők. Több családhelyzetet is vizsgálnak ezen az oktatáson. Megtanulják milyen helyeztek fordulnak elő jellemzően egy olyan családban, ahol elváltak a szülők, vagy ahol például örökbefogadott gyermeket nevelnek a szülők. Részt vesznek ezen kívül digitális kompetencia fejlesztő előadáson, és gyakorlati tanácsokat kapnak egy már dolgozó Hírösnagyitól is. Egy egész napot szentelnek arra, hogy fejlesztő játékokat tanítsanak a leendő pótnagyiknak, emellett pedig a fiatalok internetezési szokásairól is tartanak előadásokat. A képzés utolsó napján egy szakembertől, Pajkó Andreától, a trendalelke.hu online magazin tulajdonosától tanulják meg, hogy hogyan képviseljék magukat, hogyan vállaljanak munkát, vagy hogyan kell egy önéletrajzot a mai követelmények szerint megírni és megfogalmazni.

Ezzel a képzéssel és tanúsítvánnyal a résztvevők felkészültté váltak arra, hogy a családok megkeressék őket, hogy segítséget kérjenek a gyerekfelügyeletben. A CédrusNet is szerepet vállal a munkakeresésben, és rajtuk keresztül is igényelhető a HírösNagyi szolgáltatás, de akár közvetlenül a nagyit is megkereshetik az szülők.