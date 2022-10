A legkisebbek és a nagyobbak is találnak maguknak szórakozást a játszótéren. Vannak hinták, mászóka, babaház, drótkötélpálya, mérleghinta, forgókerék, és minden, ami leköti a gyerekeket. Az átadó ünnepségre sok kisgyerekes család ellátogatott, és a gyerekek fel is avatták a játékokat. Zenés-táncos programokra invitálták őket és szüleiket egyaránt, illetve meg is vendégelték finom falatokkal a szervezők az oda látogatókat. Forralt borral, teával, palacsintával, zsíros kenyérrel, sült tökkel kedveskedtek a családoknak és a meghívott vendégeknek.

Kadafalvához hasonlóan Kecskemét többi részén is új közösségi terek vannak kialakulóban, így a Széchenyivárosban, Matkón, Kisfáin, és Katonatelepen is.