A lelki problémákkal orvoshoz forduló gyermekek száma drasztikusan megemelkedett az elmúlt években a Covid hosszú távú, mentális hatásai miatt. A fiatalok lelki gyógyítására kiemelt figyelmet kell fordítani, a testi egészségük megőrzése érdekében pedig a fertőző betegségek gyógyítását segítő eszközökre van most a leginkább szükség a gyermekegészségügyben.

A K&H gyógyvarázs program ezért idén ezen két terület gyógyulását segíti kiemelten, de a mindennapi ellátáshoz szükséges műszereket is kapnak a gyermekegészségügyi intézmények, összesen 20 millió forint értékben. Bács-Kiskun megyében a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a gyermekek pszichodiagnosztikájához és terápiájához használható pszichológiai játékokat és teszteket, valamint két pulzoximéter kapott, összesen közel 1,5 millió forint értékben. Az innovatív műszerek segítségével az ellátás minden szintjén gyorsabban és hatékonyabban gyógyulhatnak a kis betegek, ráadásul a korszerű berendezések kevesebb energiát is használnak működés közben.

Dr. Ördögh Csaba átveszi a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház nevében a K&H gyógyvarázs támogatást jelképező táblát.

Fotós: Beküldött fotó

Hazai statisztikák alapján a Covid hosszú távú hatása nemcsak testi, de mentális tüneteket is okoz, ezért soha nem látott méreteket öltött a pszichológushoz, pszichiáterhez, a gyerekek lelkét gyógyító szakemberekhez forduló szülők száma.

– Gyermekosztályunkon munkánk során a szomatikus betegségek gyógyítása mellett a pszichés nehézségek megoldására is igyekszünk figyelmet fordítani. Ezt azért is fontosnak tartjuk, mivel az elmúlt időszakban sajnálatos módon sokszorosára nőtt a hozzánk érkező, pszichés tünetekkel (szorongás, depresszió, önsértés, kényszeres tünetek, figyelemzavar) küzdő gyermekek száma. A családok mentális egészségének megóvása érdekében hatékony, szakszerű ellátásra törekszünk. Ennek alapja az alapos diagnosztika, differenciáldiagnosztika, amelyhez ez idáig egyáltalán nem álltak rendelkezésre számunkra megfelelő eszközök. Nagyon örülünk a támogatásnak, hálásak vagyunk a K&H-nak azért, hogy az idei évben a gyermekek lelki egészségének támogatását is kiemelten fontosnak tartotta. Így a pályázat segítségével nemcsak műszerparkunkat fejleszthettük, hanem pszichodiagnosztikai eszköztárunk is bővült – mondta el Racsmán Rita, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának pszichológusa.

A K&H gyógyvarázs program 18 éve támogatja a hazai gyermekegészségügyet, eddig összesen 850 millió forint értékben, 535 alkalommal kaptak modern, a gyermekek hatékony gyógyítását segítő berendezéseket az intézmények. Az idei műszerbeszerzési pályázaton kilenc kórházat, nyolc háziorvost, két mentőállomást és egy szakrendelőt támogattak összesen 20 millió forint értékben.

A K&H gyógyvarázs pályázat nyertesei 2022.

Fotós: Beküldött fotó