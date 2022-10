Az elkészült út kiszolgál 37 üdülőt, közel 20 ott lakót, két vállalkozást, két mezőgazdasági területet, a vízügyi kezelésű gátőrházat, továbbá turisztikai szerepe is van, innen az Eurovelo6 kerékpárút a töltésen már könnyen elérhető.

Az érsekcsanádi útátadáson részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, aki beszédében két fontos gondolatról tett említést.

Hangsúlyozta, hogy az utóbbi években számos beruházást sikerült megvalósítani Érsekcsanádon, ide sorolta az ipari parkot, a különböző intézményeket, a bölcsődét, az iskolát, a művelődési házat és az útfelújításokat is.

– Azt gondolom, hogy az elmúlt években sokat sikerült előre lépni, aki itt él büszke lehet rá. Fontos, hogy a települések tudják, hogy mit akarnak és összefogva el is tudják érni – fogalmazott Zsigó Róbert. Kitért arra is, hogy mindannyian érezzük, hogy egyre nehezebb az élet a világban és ebben benne van, hogy a mi helyzetünk is nehezebb, érdemes felkészülni a továbbiakra. Nem árt tudni, hogy ezt nem Magyarország akarta. Az orosz-ukrán háború kitörésére adtak az európai vezetők valamilyen választ, szankciót.

– Aki ellen a szankciókat kialakították, annak nem nagyon fáj a gazdasági számokat tekintve, de nekünk eléggé. A legfontosabb dolog a következő időkben az lesz, hogy azokat az eredményeket amiket eddig elértünk meg is tudjuk védeni – sorolta a honatya.

Zsigó Róbert úgy fogalmazott: a kormány elkötelezett abban, hogy segítse a településeket, hiszen a magasabb energiaárakat terheit nem bírják el.

Kiemelte az összefogás fontosságát, hogy amikor véget ér a jelenlegi nehéz helyzet, folytatni tudják a fejlesztéseket. Végül hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetben is számíthatnak segítségére.