Első alkalommal dr. Vojnich Viktor József, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karának docense, Bokor Tamás, a DAVIÉP Kft. és a Felső-Bácskai Agrolabor Kft. ügyvezetője, valamint dr. Wimmer Károly, az Eötvös József Főiskola címzetes főiskolai docense és egykori tanára voltak a meghívottak. A téma a Klímaváltozás hatásai az agrárium tükrében volt, különös tekintettel a Duna–Tisza közi homokhátságra, melynek területén fekszik Baja városa is.

– Elsősorban Baján és környékén szeretnénk a tudományos életet fellendíteni, és arra gondoltunk, hogy a felnőtt közönséget a Természettudományos Kávéházzal könnyebben be tudjuk vonni. A témákban általában új kutatási eredményeket szeretnénk bemutatni szakmai, illetve tudományos oldalról. Ezzel kapcsolatban indítjuk a sorozatot, amely több témát ölel fel. A klímaváltozás nagyon nagy problémát okozott idén a hazai mezőgazdaságban is, ahogyan azt mindannyian láthattuk, és tapasztalhatjuk akár közvetve is a megnövekedett élelmiszerárak kapcsán – mondta hírportálunknak Allaga Henrietta, az Ifjú Kutatók Egymásért Egyesület elnöke.