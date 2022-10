A Viterra Növényolajgyártó nemzetközi cégcsoportjának vezérigazgatója, David Mattiske rövid köszöntőjében elmondta: nagy örömére szolgál, hogy éppen itt adhatnak át egy világklasszis új létesítményt, amivel kibővül a mezőgazdasági termékeket kezelő, feldolgozó és forgalmazó globális portfóliójuk. Jelenleg 37 országban vannak jelen és több mint 18 ezer embert foglalkoztatnak. A bővülésük Magyarországon is jól érzékelhető: 26 éve működnek hazánkban, és mostanra 310 embernek adnak munkát, többek között „a hálózat gyöngyszemének számító” foktői üzemben.

Leszögezte: világszinten is ez az egyik leghatékonyabb és legnagyobb kapacitású gyáruk, és lényegében ennek sikere tette lehetővé az újabb nagy, jövőbe mutató beruházást.

Az ünnepségen szintén felszólaló Font Sándor országgyűlési képviselő a most átadott fejlesztéshez kapcsolódva jelezte: az üzemtől mindössze pár száz méterre zajlik a Kalocsa–Paks Duna-híd építése, ami jelen állás szerint 2023 vége, illetve 2024 első féléve táján el is fog készülni. Ugyancsak nagyban segítheti a gyár munkáját az az állami beruházás, amelynek végén Kiskőröst is érintő, dupla vágányú, 160 kilométer/másodperc sebességgel járható vasútvonal létesül Budapest és Belgrád között.

A magyar gazdaság válságálló

Az olajfinomító átadására érkező Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megjegyezte: kihívásokkal meglehetősen terhelt időszak ez, hiszen a második világháború óta a legnagyobb és legkomplikáltabb biztonsági kockázatokkal manapság kell szembenéznie a világnak.

– Az egyik negatív következmény a világ élelmiszerellátását illeti. Oroszország és Ukrajna minden túlzás nélkül a világ éléskamráinak nevezhetők, hiszen az innen kiinduló gabona és más termények exportja a világ számos térségében alapvető fontosságú a biztonságos élelmiszerellátás szempontjából. Csak Ukrajna 400 millió ember biztonságos élelmiszer ellátásához ad mezőgazdasági terményeket. Tehát amennyiben az Ukrajnából kiinduló gabonaexport ellehetetlenül, mint ahogy nagyrészt most ez a helyzet, akkor ennyi ember biztonságos élelmiszerellátása kerül veszélybe, alapvetően a Közel-Keleten, a délkelet-ázsiai térségben, illetve Afrikában – részletezte a miniszter.