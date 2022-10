Érdemes-e a szakmát tanulni, vagy inkább a gimnáziumot válassza a gyerek nyolcadik után. Nagyon sok szülő fejében fordul meg ez a gondolat. Előkerül a poros koszos tanműhelyek képe, ahol a három osztályos ipari iskolában a gyakorlatot kellett részben a gyerekeknek elvégezniük. Ma már más a helyzet. Erről szólt egyebek mellett a Wattay Technikum és Kollégium pénteken rendezett pályaválasztási kiállítása Kiskőrösön. A Sárkány utcai tornacsarnokban mutatkozott be az intézmény, ahol hét ágazat 11 hivatását mutatták be a tanárok és a középiskolás diákok. Mellettük Kiskőrös két nagy vállalata az Agroline Kft. és az Eckerle cég is kiállított. A megnyitón Filus Tibor a kiskőrösi képviselőtestület tagja köszöntötte a diákokat.

Arra hívta fel a figyelmüket, hogy egyre nagyobb szükség van jó szakemberekre. Aki ma kőműves, villanyszerelő vagy akár pincér esetleg szakács lesz, annak biztos az egzisztenciája. Nem csak jól lehet keresni, de mindig lesz elegendő munkája is. Ha kalandvágyó az illető, akkor néhány évre külföldre is mehet, ahol szintén keresik a kétkezi munkásokat. Hangsúlyozta, hogy a város vezetésének kiváló a kapcsolata a Wattay középiskolával, az új sportcsarnok felépítését anyagilag is támogatja Kiskőrös vezetése.

A városatya átadta a szót Papp Gyulának a Kiskunhalasi SZC főigazgatójának, aki reményét fejezte ki, hogy minél többen jelentkeznek majd a Wattay középiskolába. A standokon a tanulható hivatásokkal lehet ismerkedni – mondta. Megjegyezte, hogy az új szakképzési törvénynek köszönhetően a szakmát tanuló diákok nem egy olyan zsákutcába lépnek be, ahonnét nincs továbbtanulási esély. Az új rendszerben technikusi végzettséget lehet szerezni, amely érettségit is ad, illetve a jobb tanulók pedig sikeres felvételit tehetnek az egyetemeken. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az első évben már ösztöndíjat kap a diák, majd amikor a duális képzés keretében egy munkáltatónál szakmai gyakorlaton vesz részt, akkor egy munkavállalási szerződést kötnek.