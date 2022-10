A városban régóta fennálló igény, hogy egy szabadtéri rendezvények fogadására alkalmas kulturális és szabadidős tevékenységeknek is helyet adó közösségi tér jöjjön létre. Az önkormányzat sikeresen pályázott a beruházásra, amelyre 222 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert és a tervek szerint a Gróf Teleki József utcában a művelődési ház mögött lenne kialakítva.

A sikeres pályázati forrásból új útburkolatot építenek, jelentős parkosítás lesz, ennek keretben új növényeket ültetnek és egy vízfelületet is kialakítanak, valamint épült egy szabadtéri színpad és egy játszóteret is kialakítanak, illetve okospadot is kihelyeznek. A projekthez jelentős eszközbeszerzés is kapcsolódik, így utcai bútorokat, pavilonokat, valamint színpadi fény- és hangeffekteket biztosító technikai eszközöket is vásárol az önkormányzat.

A beruházás a tervek szerint 2025. március végéig készül el.