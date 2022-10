A díjátadó ünnepséget Katkics Tamás, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében beszélt a szakma jelenlegi nehézségeiről és új lehetőségeiről is. Hátrányt jelent a pandémia maradványhatása, a szomszédban kialakult háborús konfliktus és a megnövekedett energiaárak, amiknek következményei az építőiparba is begyűrűznek. Vannak azonban olyan digitalizációs újítások is a szakmában, amik egyértelműen a jövőt képviselik. Ez az újfajta tervezési módszer, az épületinformációs modellezés, olyan lehetőségeket ad, ami rendszerezhetővé, listázhatóvá teszi az épületadatokat, illetve kiszűri az esetleges hibákat az tervezésnél.

A kamara elnöke megnyitója után beszélgetésre invitálta a városháza felújításának projektje kapcsán Öveges László főépítészt, Gyenes Balázst, a Horváth Építőmester (HÉP) Zrt. építéskivitelezőjét és Galambos Gábor műszaki ellenőrt. Katkics Tamás kérdéseire adott válaszokból megtudhattuk, hogy a három éve tartó átalakító és felújító munkálatok lassan a végéhez közelednek. A sok áldozatos munkával járó projekt azonban meghozta az elvárt eredményt, és a kecskeméti városháza megújult pompájában várja a város polgárait.