A Nagyboldogasszony-főszékesegyház mögött, a Szentháromság tér és a Kossuth Lajos utca találkozásánál is térkővel borítaná az útburkolatot az érsekség. Mivel ez még önkormányzati használatban lévő terület, a városnak kellett engedélyezni a munkálatokat. Az új burkolat azonos lesz a sétatéren már most is látható térkővel. A munkálatok várhatóan novemberben indulnak és négy hétig tartanak, a forgalom időszakos megállításával.