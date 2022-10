Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Kocsikázás

Kecskemétről Márkli Jánosné Lehoczki Ilona édesapjára, Lehoczki Imrére emlékezne ezzel a hatvanas években készült fotóval. Orgoványon éltek, ahol édesapja tejbegyűjtő volt. Autójával a munka után gyakran megkocsikáztatta a kollegák gyerekeit, mint a felvétel is mutatja. A képen többek között a Tomasák és a Barát család gyerekei láthatók Lehoczki Imre társaságában.

Katonák

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes fotója több mint 100 éves. A Magyar Királyi 29. népfelkelő gyalogezred állományát az első világháború időszakában Kecskemétről és a környező településekről töltötték fel. A képen 1917-ben a népfelkelők a tábori kuglipálya mellett láthatók.

Fradi

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus a futballvilág múltjába kalauzolná el a nosztalgiázókat. Ahogyan most is, régen is voltak Fradi-drukkerek Kecelen. Ezen a fotón az 1975/76. évi bajnokságot nyert labdarúgócsapat látható. Felső sorban balról: Martos, Vépi, Juhász, Bálint, Rab, Megyesi, Viczkó. Középső sorban: Vad, Mucha, Hajdú, Dalnoki, Kollár, Ebedli, Engelbrecht. Alsó sorban: Pusztai, Kelemen, Nyilasi, Szabó, Magyar, Branikovits, Staller.

Kiállítás

Kecskemétről Kovács István József 2002-es fotója testvérét, Sándort (jobbról) örökítette meg Dunszt István képzőművész társaságában a birkózás múltját bemutató Ép testben ép a lélek című kiállításon. Dunszt István karikatúrái is láthatók voltak a Ráday Múzeumban bemutatott tárlaton.

Öregdiákok

Kerekegyházáról Baksáné Szabó Éva régi tablóképével nosztalgiázna. 1971-ben végeztek a kerekegyházi általános iskolában. A közelmúltban tartották meg az 50+1 éves évfolyamtalálkozójukat, ahol egykori tanáraik közül köszönthették Szabó Elemérné Adélka nénit és Batka Marika nénit. A jó hangulatú rendezvényen örömmel idézték fel az öregdiákok a szép iskolás éveket.

Nagyapa emléke

Kecskemétről Kázmér Béláné Csendes Rozália anyai nagypapájára emlékezne ezzel az 1920-as évekből származó fotóval. Fricska Jánosról Bugacon készült a felvétel.