Iskolás emlékek

Kecskemétről Fodor Sándorné régi iskolás emlékeit elevenítené fel ezzel az ötvenes évek közepén készült fotóval. Helvécián, a Ludastói iskolába járt. A képen Szűcsné Márki Ibolya tanítónő és a második-negyedik osztályosok láthatók. Olvasónk ma is szeretettel gondol a tanítóira, osztálytársaira, diáktársaira.

Csillagszem óvoda

Ballószögről Gáspár Dávid nagymamája, Kósa Józsefné több mint harmincéves munkahelyi fotóját mutatná be. A Csillagszem Óvodában szakácsként dolgozott Kósa Józsefné (alsó sorban, jobbról). Az óvodai évek óta visszavárja egykori dolgozóit a karácsonyi ünnepségre, ahol együtt elevenítik fel a közösen töltött éveket. Felső sorban: Illés Józsefné, Nagy Pálné, Furkó Márta, Sántáné Marika, Oláh Lászlóné. Alsó sorban: Oláh Józsefné, Geiszt Jánosné, Jávorka Dezsőné, Kiss Istvánné, Kósa Józsefné.

Kitüntetés

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy 1960-as Ágasegyházán készült képpel nosztalgiázna. A felvételen Agárdi Imre bácsi büszkén mutatja a kitüntetését. A többiek is csodálattal nézik. Balról, kalapban Szakál Márton, előtte Szegedi László, középen Duráncsik István látható. Olvasónk számára most is jó látni az elégedettségüket.

Gyalogtúra

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné egy hangulatos kirándulás emlékét idézné meg ezzel az 1976-os nyári felvétellel. Gyalogtúrán jártak a Pilisben. Az uzsonnát egy esőbeállóban fogyasztották el Dömös és Dobogókő között.

Szép emlék

Kecskemétről Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának elnöke két fotóval idézné meg a múltat. Az irodalombarátok Faludy György Kossuth-díjas költővel többször is találkoztak Kecskeméten. Az első felvétel 2002-es, a neves költő Nagy L. Éva kecskeméti költőnővel látható, olvasónk néhány éve elhunyt párjával. A második kép pedig Kovács Istvánt örökítette meg Faludy Györggyel.

Honvédelmi verseny

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy régi iskolai ünnepet elevenítene fel ezzel az 1981-es fotóval. Egykoron honvédelmi versennyel ünnepelték meg szeptember 29-én a magyar szabadságharc dicső pákozdi győzelmét. A felvétel – Haszilló Ferenc testnevelőtanár vezetésével – honvédelmi ügyességi versenyt örökített meg az iskolában.