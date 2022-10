Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Fodrászverseny

Kecskemétről Kovács István József diákkorát idézne meg ezzel az 1959-es fotóval, mely Budapesten készült egy nemzetközi fodrászversenyen. 16 évesen a VII. kerületi fodrászszövetkezet diákmodellje volt (balról), a fodrászmester harmadik helyezést ért el vele ifjúsági kategóriában.

Családi emlék

Kiskunfélegyházáról Bujdosó Imréné Almási Sz. Ilona egy régi családi fotót osztana meg a nosztalgikus képek kedvelőinek. A hetvenes években készült fotó mai napig nagyon kedves a számára.

Disznóvágás

Ballószögről Gáspár Dávid a Nosztalgikus Ballószög közösségi oldal keretében mutatná be a családi fotóját, mely Gáspár Jánost sógorával, Kósa Józseffel örökítette meg az 1980-as években egy disznóvágáson. Olvasónk rokonai sajnos ma már nem élnek, a családban azonban a mai napig nagy hagyománya van a disznótoroknak. A ház, ahol a fotó készült, Ballószög jelenlegi központjának egyik legöregebb épülete.