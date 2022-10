Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Kázmér család

Kecskemétről Kázmér Béláné Csendes Rozália férjének szeretne kedveskedni családi fotójával. Ez a fotó az ötvenes években készült a Kázmér családról Bugacon. A felvételen Kázmér Béla és felesége, Kürtösi Mária látható a két fiú, Béla (fekete öltönyben) és László körében.

Szép emlék

Kecskemétről Steixner Zsolt családjával együtt nagypapájára, Gulyás Jánosra emlékezik, ezzel a jellegzetes fényképével. Az 1960-as években készült róla böllérkedés közben. Olvasónk édesanyjának, Margitkának szeretne boldog perceket szerezni édesapja fotójával. A nagypapa sajnos már nem él, de mindenki szeretettel emlékezik rá. Kiemelkedő képességekkel bírt, régi típusú munkás emberként alázatos, de kemény volt. Rengeteget dolgozott abban az időben, ami akkoriban megszokott volt.

Szüreti végző

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár az 1970-es évekbe kalauzolná el a nosztalgiázókat. A fénykép Ágasegyházán Mohácsy Ferenc iskolaigazgató portáján a szüreti végzőt örökítette meg, ahol a család mellett a szomszédok is segítettek.

Hajókázás

Hajókázás Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 1998-as balatoni emlékét idézi fel. Akkoriban sokat kirándultak a diákokkal a keceli üdülőből, a többa Balatonra. A felvételen éppen hajóval Badacsonyba tartanak, Pásztor Gyula testnevelő tanár gyönyöködik kisfiában, a kétéves Gyuszikában. Az útra felesége, Judit is elkísérte. A kirándulást olvasónk és felesége szervezte meg.

Néptánc

Kecskemétről Kovács István József ezzel az 1964-es fotóval nosztalgiázna. Kunszentmiklóson, Kiskun Napokon egy hordóemelési versenyen készült róla, egy néptánc bemutató alkalmával. Olvasónk Szabó Kiss Pállal táncolt.

Édesapa emléke

Kecskemétről Kis Mónika édesapjára, Kis Károlyra emlékezik, aki a napokban töltötte volna a 80. születésnapját. Mezőberényből származott, de Kecskeméten alapított családot. Sajnos 30 évvel ezelőtt elhunyt. Szeretett emlékét őrzi lánya, Mónika, valamint nevelt lánya, Kati és sógornője, Magdika.