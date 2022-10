Az önkormányzat 2019-ben kezdte meg az előkészítését, majd 2020 nyarán benyújtotta a projekttervét a támogatásra. A támogatásból megvalósult a régi péküzem megvásárlása és az épület teljes, átfogó felújítása, továbbá a hagyományos receptúra megszerzése és egy gépjármű vásárlása is. A program lehetőséget biztosított a létesülő pékség teljes eszközparkjának kialakítására, így teljesen új, modern gépek kerültek beszerzésre, minden, ami egy péküzem működtetéséhez szükséges – tudtuk meg Tamás Márta polgármestertől.

A pékségben elsődlegesen a hagyományos sükösdi recepteket szeretnék alkalmazni, úgy, mint a sajtos kifli, a pogácsa, a hagyományos kakaós kalács, a tejes kifli és a zsemle, valamint a különböző töltelékes kalácsok.

De természetesen készíteni tudnak minden olyan egyéb terméket is, melyet a piac kíván, beleértve a reform termékeket is.

– Az elkészült Sükösdi Pékség egy óriási mérföldkő a község életében, ismét tudunk teljes állásban vagy részmunkaidőben, helyben munkát biztosítani. Ugyanakkor minden idegszálammal érzem, hogy a java, a neheze most jön, hiszen több gazdasági tényező is befolyásolja mindennapjainkat. Hiszem, és bízom benne, hogy elszántan haladva, közös erővel, összefogva, teljesíteni fogjuk céljainkat – fogalmazott Tamás Márta polgármester.

Zsigó Róbert köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az elmúlt években az egyik legnagyobb és legfontosabb feladata a kormánynak az volt, hogy a vidéki településeket fejlessze. Ennek érdekében több programot is indítottak és egyeztettek a települések vezetőivel.

A beruházás mérföldkő a település életében

Fotós: Márton Anna

– Az egyik ilyen program a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja. Ezen program 160 millió forint támogatásából tudta megvásárolni és felújítani, modern gépekkel felszerelni a sükösdi önkormányzat a régi péküzemet. Ezzel a fejlesztéssel munkahelyeket tud teremteni és meg tudja őrizni a hagyományos receptúrát – fogalmazott a honatya. Hozzátette, hogy nehéz időket élünk, a legfontosabb, hogy össze tudjunk fogni, közösen meg tudjuk őrizni eddig elért eredményeinket.

– A fejlődéshez, az előrelépéshez összefogás, közös munka és kitartás kell. Az elmúlt években is azért dolgoztunk, hogy fejlődjenek, szépüljenek településeink, köztük Sükösd is. Ezt fogjuk tenni az előttünk álló években is – mondta köszöntőjében Zsigó Róbert. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy fontos feladatunk, szüleinktől, nagyszüleinktől kapott értékeket megőrizzük és továbbadjuk gyermekeinknek, unokáinknak.