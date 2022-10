Az erdőgazdaság vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy senkinek nem érdemes regisztráció és az egyéb feltételek teljesítése nélkül megjelenni az átvételi ponton, mert előzetes egyeztetés nélkül nem tudnak vásárolni. Azon regisztráltak, akik még nem kaptak értesítést, hamarosan megkapják a maximált áras tűzifa forgalmazásáról szóló kormányhatározat szerinti nyilatkozattételi felhívást, valamint a faanyag árának előlegbekérőjét. Az előlegbefizetést átutalással, a regisztrációs pontokon készpénzzel és a legtöbb ponton ezen kívül még bankkártyával is lehet teljesíteni.

A regisztráció, a nyilatkozat és az előlegbefizetést követően az erdőgazdaság kapcsolattartói fogják az igénylőt keresni és egyeztetnek vele, hogy a hengeres tűzifát melyik átvételi ponton és mikor tudja átvenni.

Mindezt követően indulhat a kiszállítás, aminek megszervezésében igény szerint az erdőgazdaságok segítenek. Sulyok Ferenc azt tanácsolja, hogy aki saját maga szervezi a szállítást, győződjön meg arról, hogy a fuvareszköz valóban alkalmas-e az adott feladatra. Erdei rakodóról történő szállítás esetén terepjáró képességgel rendelkezik-e és így várhatóan nem fog elakadni a homokban vagy a sárban. Célszerű az erdőgazdaság kapcsolattartójával a rakodás módját is egyeztetni. Daruval felszerelt önrakodó teherautók használata javasolt. Amennyiben kézi rakodással tervezik a szállítást, akkor ezt is érdemes előzetesen jelezni, elkerülve azt, hogy kézzel nem mozgatható rakatokhoz irányítsák az igénylőt. Végül, de nem utolsó sorban ellenőrizni szükséges azt is, hogy a szállítóeszköz alkalmas-e ekkora tömegű faanyag szállítására, figyelembe véve a jármű megengedett össztömegét, tengelyterhelését.

A vezető hangsúlyozta: a tíz erdei köbméter igen nagy mennyiséget jelent.

– Ennyi fér fel egy fát szállító darus teherautóra, pótkocsi nélkül. Ez a nagyságrendileg fél kamionnyi tétel jellemzően egy 80–100 négyzetméter alapterületű, korszerűtlen energetikájú ház teljes fűtési szezonra való fűtésére elegendő. Érdemes megfontolni, hogy szükség van-e ennyire egy jobb hőszigeteltségi tulajdonsággal rendelkező ház esetén – mondta Sulyok Ferenc, hozzátéve: a programban van lehetőség részletekben is igényelni a tüzelőt. A beérkezett igényeket regisztrációs sorrendben és az adott térség fuvarszervezési adottságai alapján teljesítik. A fűtési idény elején már felhasználást tervezők mielőbbi kiszolgálása érdekében sokat segít, ha azok az igénylők, akik a tűzifát a következő idényre vásárolják, jelzik, hogy számukra nem olyan sürgős a tűzifa kiszállítása.

Emlékeztetett, hogy a KEFAG erdeinek csak 20 százaléka keménylombos, míg a beérkezett igények 80 százaléka vonatkozik erre. Ezt úgy hidalják át, hogy a dunántúli társerdőgazdaságok fáinak felhasználásával a háztartási jogosultság felét keménylombos fával elégítik ki, míg a másik felével kapcsolatban arra kérik az igénylőket, hogy válasszanak lágy lombos vagy egyéb fenyő tűzifát.