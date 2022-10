A felelős állattartásról szóló rendhagyó óra célja az volt, hogy a gyerekek megismerjék az állatok igényeit, viselkedését, különös tekintettel a kutyákra és macskákra vonatkozóan. A gyerekek megtudhatták, hogy Assi Szent Ferenc halálának évfordulóján van az állatok világnapja, aki állítólag nagyon értett az állatok nevén, egyes leírások szerint beszélt is velük.

Bíró Brigitta, az alapítvány elnöke és munkatársa, Magyar Zsolt megismertette a gyerekeket a kilenc magyar kutyafajtával. – A komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, magyar agár és erdélyi kopó, valamennyi magyar kutyafajta rendkívüliek, sokoldalúak, alkalmazkodók – mondta el az alapítvány vezetője, aki arról is beszélt a gyerekeknek, hogy miért fontos az állatok védelme.

Ők is családi közösségekben élnek, védik a kölykeiket és, sok ember abból él, hogy kihasználja őket. Az illegális szaporítók sokszor rettenetes körülmények között tartják az állatokat, akik ellen fel kell lépni, és azok ellen is, akik a saját házi állataikról nem gondoskodnak megfelelően.

Fontos a felelős állattartás, hogy a táplálék mellett a megfelelő egészségügyi ellátást is megkapják, így például a szükséges védőoltásokat, vagy ha megbetegszenek, akkor időben vigyék őket állatorvoshoz.

Az állatok chipel való jelölése és regisztrációja is fontos, hogy az elveszett állatok mielőbb visszakerüljenek a gazdáikhoz.

Az alapítvány elnöke beszélt arról is, hogy miért fontos az állatok viselkedésére való odafigyelés, a velük való megfelelő kommunikáció. A gyerekek az előadás végén közvetlen is találkozhattak Abbyval, akit nem csak megsimogathatták, hanem játszhattak is vele.