Zalavári László igazgató elmondta, ha éppen nincs rendezvény, akkor rendelkezésre állnak a számítógépek, lehet internetezni, az intézmény rendelkezésére álló bőséges lapválasztékból is lehet bogarászni. – Akad néhány könyv is az olvasást választóknak, emellett társasjátékokkal is lehet játszani. Szívesen látunk minden jelenlegi és leendő könyvtártagot – tette hozzá a vezető.