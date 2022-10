A következő helyszín a Bokréta Önkormányzati Óvoda volt, amelyet három ütemben fejlesztettek, teljes energetikai felújításon esett át, napelemeket kapott, kívül és belül teljes egészben megújult. Tornaszobát, melegítőkonyhát és foglalkoztatóhelyiségeket alakítottak ki, valamint megújult a teljes közműhálózata is az intézménynek.

A napelemrendszer jelentős mennyiségű pluszáramot termel, amit át tudnak állítani fűtésre, és ezzel a rezsiköltségeket fogják tudni csökkenteni. Csak a Magyar Falu Program keretében 45 millió forint jutott az óvodára, amit további pályázatok egészítettek ki.

Elkészült a Deák Ferenc és a Táncsics utca új útburkolata is, mely a Magyar Falu Program keretében elnyert 58 millió forintból valósult meg.

Átadták a víztorony közelében épült új inkubátorházat is, TOP-os pályázati forrásból 56 millió forintot nyert rá az önkormányzat. Három iroda lett szociális helyiségekkel és egy raktárral kialakítva. A használatba-vételi engedély megérkezett, az októberi testületi ülésen dönt a képviselő-testület arról, hogy pályázatot ír ki helyi vállalkozások számára a bérbevétel feltételeire vonatkozóan.

Az elmúlt tíz év legnagyobb és legfontosabb beruházásai közé sorolta Véh László a helyi iparterület kialakítását, amelyhez 25 millió forintért vásárolt az önkormányzat egy közel egy hektáros területet, a régi KTSZ telephely területén. Előbb két csarnok épült meg a TOP pályázaton nyert 264 millió forintból, azóta nyilvános pályáztatás után a nyertes vállalkozók már be is költözhettek. Most épül egy harmadik csarnok is, amire szintén TOP-os forrásból nyert 220 millió forintot az önkormányzat, ebből az összegből megépült már az ipari park belső úthálózatának térburkolata, valamint mindhárom csarnok kap majd egy tíz kilowattos napelemes rendszert. A harmadik csarnok bérlésére már két vállalkozás jelentkezett.