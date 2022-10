A beruházás teljes költségét fedezte a Magyar Falu Program pályázatán két részben megnyert forrás. – Az egyik részből a fogorvosi rendelő felújítása valósult meg, ami a nagyobb részét ölelte fel a beruházásnak, a kisebb része a háziorvosi rendelőt érintette – hangoztatta az avató ünnepségen Kisné Tóth Renáta, Borota polgármestere. Elmondta, hogy akadálymentesítették az egészségház bejáratát, a fogorvosi rendelőben a várót, valamint a betegek és a dolgozók mosdóját újították fel és új bútorokat is kapott, valamint kialakítottak egy dolgozói öltözőt is az elnyert pályázati összegből.

Az épület külső homlokzata egy korábbi Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázaton nyert közel 18 millió forintból újult meg. Új külső szigetelést kapott az épület és korszerűsítették a fűtési rendszert is. – Fontos volt, hogy a település kiemelt egészségügyi intézményében modern, komfortos szép környezetben végezzék az egészségügyi ellátást, akár a betegek, akár az ott dolgozó orvosok és egészségügyi asszisztensek megelégedésére – emelte ki beszédében a település vezetője, aki szólt arról is, hogy az elmúlt években rengeteg beruházás valósult meg a faluban, megújult a temetőben a ravatalozó előtti térburkolat, több utca burkolatát sikerült felújítani, megújult az óvoda és az iskola is.