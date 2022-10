Mák Kornél felidézte: Kalocsán is a pedagógusok felvonulásával kezdődött a szovjet ideológia elleni szabadságharc, de sokkal nehezebb a dolguk volt, és itt is voltak fegyverek, amiket használtak a tüntetők ellen. Mint ismert: helyben október 27-én tartottak demonstrációt az emberek, és míg a kirendelt karhatalmi erők a levegőbe lőve igyekeztek oszlatni a tömeget, a börtön őrei – tévedésből, vagy szándékosan – tüzet nyitottak a fegyvertelen emberekre. Többeket megöltek és megsebesítettek aznap – az ő emléküket is őrzi az épület falán elhelyezett és idén is megkoszorúzott dombormű.