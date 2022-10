Szintén a környezettudatos közlekedés állt az est barkács-programjának fókuszában, ahol a látogató gyerekek egy szolár panellel feltölthető elektromos autót építettek meg, melyet haza is vihettek magukkal. A szervező diákok, Ádám Zsófia, Bogár-Szabó Mihály, Bori Kristóf, Hajnal Balázs és Nyíri Kata Luca bevezető előadással és szerelési tanácsokkal járultak hozzá a sikeres járműépítéshez.

A jó idő segítette a hagyományosan egyik legnépszerűbb program, az udvari kísérlet lebonyolítását. Kiss Róbert és Pető Szabolcs pedagógusok olyan zárt térben nem kivitelezhető kísérleteket mutattak be, amelyek során garantáltan égett, füstölt, robbant vagy repült valami. Diáksegítőik voltak: Bori Kristóf, Forgó Olivér, Kakuszi Bence és Kovács-Bánhalmi Hédi Zita.

Nagy kedvenc volt a Bányai Állati Tárlat program, ahol Korsósné Jávorka Zsuzsanna, Szabó Ödön szaktanárok és Geréb Levente és Laczkó Zsombor diákok segítségével ismerkedhettek meg a vendégek a különböző, otthonokban tartott, de egyáltalán nem hagyományos kedvencekkel, például a botsáskával, gekkóval, óriáshangyákkal, gabonasiklóval, pókkal és csigával.

A természettudományokon túl egyéb tudományterületek és további programok is hozzájárultak a színvonalas szórakozáshoz. Dr. Ujlaky István előadásában a földrajzi, történelmi és irodalmi ismeretek szintézisét nyújtotta Norvégia és a tenger kapcsolatáról.

A társadalmi nemekhez (gender) kötött sztereotípiák áthatják életünket, kezdve gyermekkorban a „megfelelő” játékok kiválasztásával. Jankay Éva tanárnő előadása arról szólt, hogyan jelenik meg ez az irodalomban.

Varga Györgyi és Farkasné Takács Tünde révén szövegvilágokban kalandozhattak a résztvevők, hiszen minden szöveg egy új univerzum, mely lehet realitásunkhoz közeli vagy akár nagyon távoli is.

KAHOOT! Sok diák számára ismerősen hangzik, hiszen segítségével játékos, izgalmas formában bővíthetik és ellenőrizhetik ismereteiket. Nagy Ildikó tanárnő állított össze egy interaktív játékot őseink szellemi kultúrájáról és tárgyi eszközeiről. Ebből kiderült: mit ettek, mivel játszottak, hogyan beszéltek nagyszüleink 100 évvel ezelőtt?

A szabadulószobát minden évben sokan próbálják ki. Az izgalmat ezúttal is a tényleges bezártság, a rohamosan csökkenő idő, a számos kreatív feladat adta. A 4-6 fős csapatokat Berkecz Hanna koordinálta.

A hagyományos ördöglakat program gyerekeket, felnőtteket egyaránt rabul ejtette. Berkecz Pál tanár idén is győzte erővel és magyarázattal, hogy mindenki kiszabadulhasson.

Az est sikere bizonyította a szervezők által pólójukon viselt szlogent: Science doesn’t care what you believe in, azaz A tudományt nem érdekli, hogy miben hiszel.