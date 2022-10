Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást keddre vonatkozóan.

Gyorsforgalmú út:

Az M5-ös autópályán,

– a 49-es és az 50-es km között javítják a burkolatot. A Röszke felé tartókat a belső sávba terelik.

– Lajosmizse közelében, a szalagkorlátot cserélik. Ehhez a terelést ma építik ki úgy, hogy a Budapest felé vezető oldalon, a 63-as és a 67-es km között a leállósávra terelik a járműveket. Azt követően, várhatóan 16.00 órától a belső sáv lesz lezárva. A jobb pályán, ugyan ezen a szakaszon már most is csak a külső sáv járható.

– Röszke felé, Kecskemét és Szeged térségében a burkolat jeleket újítják fel. A 87-es és a 90-es km között, illetve a 157-es és a 161-es km között mozgó terelés mellett lezárják a külső sávot.

– Hasonló munkát végeznek Budapest felé, a 110-es és a 105-ös km között, ahol szintén a külső sávot kerítik el a forgalom elől.

– Kecskemét közelében ma kátyúznak. Röszke felé, a 80-as és a 82-es km között a külső sávot lezárják.

Az elválasztósávot kaszálják Kistelek térségében. A Röszke felé vezető oldalon, a 132-es és a 142-es km között szakaszosan a belső sávot lezárják. (Forrás: A-WAY Autópálya Zrt.)

Főutak:

Az 5-ös főúton, Kecskeméten, a Budai úton turbó körforgalom épül. A 83-as km-nél a többsávos szakaszon sávlezárás mellett dolgoznak.

Az 52-es főúton, Kecskeméten, az 1-es és a 2-es km között építési munka miatt a Solt felé vezető oldalon irányonként egy-egy sáv járható. A munkaterületről a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket kitiltották, azoknak terelőutat jelöltek ki, melyet táblák jeleznek.

Az 54-es főúton,

– Kecskemét térségében, az 1-es és a 6-os km között burkolatjavítás miatt mindkét oldalon egy sávot lezártak.

– Nemesnádudvar közelében, a 82-es és a 83-as km között növényzet gondozás miatt napközben egy sávon, irányonként váltakozva engedik tovább a járműveket.

A 441-es főúton, Nagykőrös átkelési szakaszán a 18-as km-nél körforgalmú csomópontot építenek, a fél útpályát lezárták.

Kamionstop:

A kamiontilalom ezen a hétvégén, október 15-én, (szombaton) 22.00 órától október 16-án, (vasárnap) 22.00-ig lesz érvényben.