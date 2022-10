– A laktanyában 19 évig légvédelmi tüzérezred, majd 16 évig légvédelmi rakétaezred működött. Ez idő alatt összesen 716 munkaviszonnyal rendelkező ember, köztük 64 civil szolgált itt, valamint körülbelül 12 ezer sorkatona – foglalta össze kérdésünkre dr. Kovács György nyugalmazott ezredes. A KLKHK vezetője elárulta: bár őt magát szintén régi szálak fűzik a helyszínhez (1981-től az 1997-es felszámolásig Kalocsán szolgált), olyan megemlékező is akadt, aki jelen volt a tüzérség 1962-es alapításánál.

Az itt szolgált katonák egyébként elnyerték az Élenjáró Ezred címet, és három különböző csapatzászlót is birtokoltak – a KLHK ezeket mind a mai napig őrzi és a megemlékezéseken fel is állítja – mutatott rá.

Kovács György megemlítette: az összesen 35 évig működött tüzér-, majd rakétaezred az utolsók egyike volt az országban, amelyik már a néphadsereg alatt is szolgált, de majdnem a millenniumig folytathatta a munkát, hiszen például a Miskei úti laktanyában lévő harckocsiezredet is jóval hamarabb, 1987-ben megszüntették. Hozzáfűzte: ettől függetlenül van egy „testvérük”, vagy ha tetszik jogutódjuk, a Győri Légvédelmi Rakétaezred, akiktől rendszeresen kapnak személyes támogatást a rendezvényeiken. Az alakulattól egy szakasz – a rájuk jellemző piros sapkában – ezúttal is megjelent, hogy tisztelegjen a kalocsai ezredek emlékére emelt szoborcsoportnál, a Csilás parki emlékműnél.