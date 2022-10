Dedák Pál, a rendező, a Kiskőrösi Kakasfőző Egyesület vezetője a baon.hu-nak elmondta, hogy sosem voltak még ennyien ezen a főzőünnepen. Hogy mennyien fordulhattak meg? Azt nem tudni, azonban azt megjegyezte, hogy 2500 főre kaptak szervezési engedélyt. A résztvevők között 20 új társaság is volt. Összesen 350 sörasztalt, 700 padot helyeztek el a rendezők a helyszínen. Ezek nagy részét a kiskőrösi önkormányzaton kívül, a környékbeli településektől kérték el, így lehetett leültetni a nagy számú közönséget. A kiskőrösieken kívül, Akasztóról, Páhiból, Csengődről, Tabdiból, Kaskantyúról, Kecelről, Soltvadkertről is jöttek vendégek. A városból több jelentős jó nevű cég is hozzájárult a szervezéshez.