A kiadvány különböző évszázadok során külföldi, idegen hadseregekben szolgált magyar katonák történetével foglalkozik. A különféle témákat felvonultató anyag Európa, Ázsia, Afrika, Észak- és Közép-Amerika frontjait, hadszíntereit megjárt, magyar katonák szolgálatát, sorsát tárja elénk. Ebben a tanulmánykötetben szerepel Végső István (Clio Intézet) „Kaktuszerdők” és „fekete nők” – kiskunhalasi katonák A Mexikói Önkéntes Hadtestben című írása is. Az 1860-as években a mexikó császár, Habsburg Miksa hatalmának megerősítésére toborzott hadtestben sok magyar és néhány halasi katona is szolgált. Az ő történetüket mutatja be a szerző tanulmánya.