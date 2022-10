Nyirati Klára polgármester bejelentette, hogy energiaválság miatt a képviselő-testület augusztusban döntött arról, hogy pénzügyi alapot hoz létre azon rászorulók megsegítésére, akik nem tudják kigazdálkodni a költségeket. Ugyanakkor kijelölték a Bácskai Kultúrpalotát és a könyvtár épületét közösségi célokra. Azokat várják hosszabb nyitvatartással és több programmal, akik szeretnék közösségben eltölteni a hideg téli délutánokat.

A cég- és intézményvezetőkkel egyeztetve bezárásokról is döntöttek. A múzeum hét telephelye közül hat bezárt, csak előzetes bejelentkezéssel látogatható. A Turisztikai Központ szintén bezár 1-2 hónapon belül. A színház idén még nyitva marad, jövőre nem. Az Ifjúsági Szálló A épülete október 15-től, míg a B épülete január 1-től zár be. A Popori Ottó csarnokról még egyeztetnek. Az önkormányzat is spórol maximalizált hőmérséklettel. Az uszodát november elsejétől bezárják. A közvilágítást közbiztonsági okokból nem kapcsolják le, a lámpatesteket, égőket kicserélik, ahol lehet, LED-es világítás lesz, ami megtakarítást eredményez.