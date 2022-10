Megnyitó beszédében Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy a kiállítás célja az, hogy a gyerekeket segítség a döntéshozásban, hogy milyen irányba tanuljanak tovább és, hogy megmutassák nekik az egyes szakmák értékeit. A pályaválasztás előtt álló diákok kevés tudással és tapasztalattal rendelkeznek a munka világáról. A szakképzési centrum nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megértesse a fiatalokkal, hogy a munka nem egy fáradtságos és unalmas dolog, aminek egyetlen célja a pénzkeresés. A pályaválasztással és később a munkával egy olyan harmóniára kell törekedni, amiben megtalálják a munka örömét. Ezért kell olyan foglalkozást választani, ami érdekli őket, és amivel szeretnek foglalkozni. Fontos, hogy megfelelő nyitottsággal és rálátással tudjanak dönteni arról, hogy milyen irányba szeretnének továbbtanulni.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Mák Kornél hangsúlyozta, hogy az élet mindig helyzetek sora, mindig döntéseket kell hozni, fiatal és a felnőtt korban egyaránt. A megjelent diákok is egy ilyen döntéshelyzetben vannak most. Kecskemét sok lehetőséget biztosít a fiataloknak az elhelyezkedésre. A város jó adottságokkal rendelkezik. Számos nagyvállalat és az egyetem megléte is garancia a biztos pályakezdésre. Az alelnök kiemelte a mai kor sajátosságainak az előnyeit is. Korunk digitalizáció felé haladása olyan lehetőségeket kínál a mai diákoknak, ami egy szakma elsajátítása során egy életképes tudást biztosít a számukra.