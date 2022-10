Az októberi forradalomra emlékezve minden évben ünnepélyes testületi ülést tart Soltvadkert önkormányzata. Ekkor adják át a közösség elismeréseit a városért sokat tevékenykedő személyeknek csoportoknak. Az idén a díszpolgári címet egy Szeged élő orvosprofesszor kapta. Prof dr. Kemény Lajos bőrgyógyász, klinika immunológus 51. személyként kapta meg a város legmagasabb elismerő díját. A pályafutását Fodorné dr. Schiszler Terézia aljegyző méltatta. Elhangzott, hogy a kitüntetett gyógyító, egy tősgyökeres soltvadkerti család harmadik gyermekeként 1959. április 14-én született Szegeden. Édesapja Soltvadkert város díszpolgára. Általános iskolai tanulmányait Soltvadkerten végezte, majd a szegedi Tömörkény István Gimnáziumban érettségizett. 1983-ban szerzett általános orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Diplomája megszerzése óta az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján dolgozik.

1990-ben elnyerte az orvostudomány kandidátusa fokozatot, majd 1990-91-ben Humboldt-ösztöndíjasként a müncheni bőrklinikán dolgozott.

Majd 1998-ban megszerezte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet, ezt követően 2002-ben professzori kinevezést kapott. 2004-óta az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika igazgatójaként a klinika 150 dolgozójának munkáját irányítja. 2019-ben beválasztották az Magyar Tudományos Akadémia és az Európai Tudományos Akadémia tagjai közé. Kemény Lajos a Szegedi Tudományegyetem egyik meghatározó professzora, számos egyetemi funkciója közül kiemelendő, hogy 5 éven át Tudományos és Innovációs rektorhelyettes, az Egyetemi Tudományos Tanács és az Innovációs Bizottság elnöke volt. Jelenleg a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője, az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Doktori Tanács vezetője és a Klinikai Orvostudományok Habilitációs Bizottság elnöke. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának alelnöke és a Dél-alföldi Innovációs Díj Kuratóriumának elnöke.

Kutatócsoportja a bőrbetegségek kezelésére egy speciális lézerkezelést fejlesztett ki, amely eljárást ma már a klinikai gyakorlatban rendszeresen alkalmazzák, tankönyvek és szakmai irányelvek hivatkozzák.

Az USA-ban mintegy 200 központban több mint 2 millió esetben alkalmazták. Több, mint 600 tudományos publikáció, 38 szabadalom, és a világ több, mint 25 országában tartott közel 400 tudományos előadás jelzi munkásságát. Nemzetközi és hazai szakmai közéleti tevékenysége egyaránt kiemelkedő. Négy hazai és öt nemzetközi szakmai szervezet választotta vezetői közé. Nagyon sok szakmai díj tulajdonosa. A professzor 34 éve házas, felesége dr. Vincze Márta pedagógus szintén soltvadkerti. Lajos fia orvos, kutatómunkát végzett Bostonban a Harvard Egyetemen, jelenleg bőrgyógyász rezidens Budapesten. Márta lánya gazdasági matematikus, jelenleg Ausztráliában Sydneyben dolgozik, már mindketten házasok.

Kemény Lajos professzor köszönetet mondott az város elismeréséért a rendezvényen. Mint mondta, ő a város első akadémikusa, és a Széchenyi-díjas kitüntetettje. Hosszú út vezetett addig, míg a szakmai címeket elérte. Soltvadkertről indult az útja, hangsúlyozta a professzor. Édesapjától a kemény munka tiszteletét örökölte és azt, hogyan is lehet napi 16 órányi munka mellett mosolyogni. Édesanyjától az empátiás készséget örökölte, amely az orvosi hivatásban nélkülözhetetlen. Szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, amikor is a Szarvaskúti iskolában tartott misékre Jakab atyával járt ki. Annak idején a városban olyan felszereltségű iskolába járhatott, amely magasabb szintű volt, mint több szegedi intézményé. A feleségét is Soltvadkertnek köszönhette, akit a városban ismert meg. Ő állt mögötte, hogy sikereket elérhesse, mondta Kemény Lajos professzor.