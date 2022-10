A körzet önkormányzati képviselője azt is felidézte, hogy a nyáron megrendezett jótékonysági halászléfőző versenyen befolyt adományokból 813 ezer forint gyűlt össze. Ebből a pénzből szervezték meg az ingyenes közlekedésbiztonsági tábort augusztusban, hogy felkészítsék a 10-14 éves korú gyerekeket a biztonságos kerékpározásra. Az adományból megmaradt összeget pedig a kereszteződés biztonságosabbá tételére fordítják.

A városvezető hangsúlyozta, hogy a közlekedésbiztonsági tábort a jövőben is szeretnék megszervezni, hogy soha többet ne fordulhasson elő a tavaszi balesethez hasonló tragédia. Balla László azt is hozzátette, hogy tervezi még egy figyelemfelhívó villogó kihelyezését is az érintett kereszteződésben. Reméli, hogy erre a jövő évi, jótékonysági halászléfőző versenyen sikerül összegyűjteni a rávalót.