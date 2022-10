Németh Balázs polgármester és Fábján Mihályné, az Őszikék Nyugdíjas Klub és Dalkör vezetője mondott ünnepi beszédet, majd ezt követően egy jó hangulatú, kétórás műsor következett.

Elsőként a pécsi rézfúvós együttes, a Daniel Speer Brass mutatkozott be, akik már korábban is voltak Bácsalmáson. Repertoárjukban ezúttal elsősorban filmzenék szerepeltek, ugyanis úgy vélték, hogy ezek jobban illenek az eseményhez. A színvonalas előadást a közönség nagy tapssal jutalmazta.

Az idősek napi rendezvénynek kettő diákfellépője is volt. Pálmai Éva 8. osztályos tanuló, aki egy erdélyi magyar népmesével szórakoztatta az egybegyűlteket és Mikó Norbert ötödik osztályos általános iskolás tanuló, aki pedig harmonikajátékával örvendeztette meg a jelenlévőket. Az ismert slágerekbe és csárdás összeállításba a szépkorúak közös énekléssel is bekapcsolódtak.

Nagy sikert aratott a kiskunhalasi énekes, Fodor Tamás produkciója is. Mint elmondta, az utóbbi hónapokban azon munkálkodott, hogy létrehozzon egy Máté Péter emlékezést, ezt sikerült is megvalósítani és annak különösen örül, hogy ezt most sikerült a bácsalmásiaknak is bemutatni.

A szervezők pogácsával, teával és italokkal kínálták a vendégeket.