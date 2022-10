Érdeklődésünkre elmondta, már általános iskolásként is részt vett a diákönkormányzat munkájában, mint képviselő. Mindig is szeretett részese lenni az iskolai közösségi életnek és a iskolatársait is erre próbálja ösztönözni diákpolgármesterként is. Vivien szerint, a diákság nagyon megszenvedte a pandémia okán bevezetett online oktatást és bezártságot, ezért most még nagyobb lendülettel szeretné mozgósítani a fiatalokat a közösségi programokon való részvételre. Szeretné, hogy minél színesebb életük legyen a félegyházi diákoknak, mert ahogy fogalmazott: mi vagyunk a jövő és fontos, hogy mit viszünk tovább a jövőbe.

Mindezek mellett szeretne még nagyobb hangsúlyt fektetni a rászoruló diákok támogatására.

A diákönkormányzat tagjaival adománygyűjtést is szerveznek, hogy szebbé tegyék a hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyát, könnyebbé tegyék a mindennapi boldogulásukat. Papp Vivien különböző művészeti pályázatok kiírását is tervezi, de kirándulások szervezését is célul tűzte. Programjában szerepel az is, hogy vidám műsorokkal kedveskedjenek a félegyházi szociális otthonban lakó időseknek.

Vivienről megtudtuk még, hogy a Constantinum Intézményben rendészet- és közszolgálat szakra jár. Bár korábban nyomozó szeretett volna lenni, mára megváltozott az irány. Jelenleg közösségszervezőnek készül és fiatalokkal szeretne foglalkozni. Azt is elmondta, hogy kisgyermekkora óta jellemző rá a szervezkedés. Mindig nagy empátiával figyeli a körülötte élőket és szeret segíteni másokon. Arról is mesélt, hogy korábban bábszínészként is kipróbálta magát. Tervei között volt, hogy színész lesz, de időközben rájött, hogy az nem az ő útja. Vonzódik az irodalom iránt, verseket is ír.