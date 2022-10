Turú Gábor döbrögeczi birtokán gyűltek össze a meghívottak, ahol pálinkával és pogácsával indult a „ munkások” napja. A megjelenteket Gubán Gyula helyi termelő, a borrendi ceremóniamester köszöntette. A közel 130 embernek megemlítette, hogy ezt a rendezvényt hatodik alkalommal rendezték meg. Majd átadta a szót Csaba Gyulának, aki büszkén jelentette be, hogy egy tucat borrend fogadta el a meghívást. Sümegtől Kecskemétig érkeztek a vendégek.

Ezt követően lovaskocsin utazott az ültetvényre a szüretelők csoportja, ahol a Turú család kékfrankos soraiban szüreteltek le több mázsányi fürtöt. Turú Gábor várta a munkásokat reggelivel a sorok mellett délelőtt 10-kor. Hírportálunknak elmondta, több mázsára becsüli a kései gyümölcs mennyiségét, amelyből siller bort készítenek majd. Megtudtuk, hogy a Döbrögeczi Szőlőbirtokon 30 hektárnyi szőlőt – Irsai Olivért, cserszegi fűszerest, generosát, sauvignon blanct, kadarkát, kékfrankost – termesztenek, amelyből bort készítenek.

A munka után feldolgozták a birtokon a szőlőt, majd vaddisznó és kakaspörkölttel zárták a napot a szüretelők. Gubán Gyula, aki maga is szőlőtermesztő, kérdésünkre elmondta, hogy a hatalmas aszály ellenére is megfelelő minőségű a gyümölcs. Az utolsó pillanatban jókor érkezett az eső, így a termés jó része megmenekült. A Homokhátságon látható, hogy nincs más alternatíva, mint a szőlő termesztése, amely a nehéz körülményeket is jól bírja. Megjegyezte, hogy sajnos a növekvő költségek ellenére, a felvásárlási árak nem követték a változásokat. Kérdésünkre, meddig bírják a termelők azt, hogy egyre kisebb a hasznuk, azt mondta, nem tudni.