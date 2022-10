Az új, három csoport fogadására tervezett, közel 170 négyzetméteres családi bölcsőde átadásán részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője, Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke és Kámánné dr. Bari Bernadett, a képviselő-testület Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője.

A Bababirtok Egyesület a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című sikeres pályázat révén építette meg a bölcsődét.

A gyerekek örömmel vették birtokba az új bölcsődét

Fotós: Márton Anna

Éginé Soós Tímea, a civil szervezet vezetője a bölcsőde átadóünnepségén úgy fogalmazott, hogy a Bababirtok az a hely, ahol a gyerekek birtokba vehetik a teret, a játékokat. Ezzel a mottóval és elképzelésekkel kezdte a munkát 2008 őszén a Bababirtok Egyesületben, de akkor még álmában sem gondolta volna, hogy a megalakulásukat követő tizenkettedik évben az új bölcsőde falán az egyesület neve lesz olvasható.

Zsigó Róbert köszöntőjében kiemelte: 2010 óta családbarát kormányzás folyik Magyarországon. Családi adórendszert, otthonteremtési támogatásokat vezettek be, emelték a gyes, a gyed összegét, és elindítottak egy bölcsődefejlesztési programot is.

– Amennyiben a folyamatban lévő projekteket is figyelembe vesszük, 2014 óta csaknem a duplájára nőtt a bölcsődei férőhelyek száma – tette hozzá a honatya.

Az új telephely létesítésével a Bababirtok Egyesület hozzájárul a Baja városában és vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok munkavállalásának támogatásához a férőhelyszám bővítésével, valamint további munkalehetőséget is biztosít az itt élők számára – hangzott el az eseményen.

Három csoport fogadására alkalmas az épület

Fotós: Márton Anna

A Bababirtok Egyesület megalakulása óta működteti a családi bölcsőde szolgáltatását Baján. Az ellátotti megelégedettséget és a nyújtott szolgáltatások iránti folyamatos igényt a maximális kihasználtsága tükrözi. Az első évben két családi napközis csoporttal kezdte meg működését Baján, a Lőkert soron bérelt ingatlanban. A következő, 2010-es évben egy ötfős csoporttal bővült a szolgáltatás, majd 2014-ben újabb öt fő befogadására alkalmas bölcsődecsoportot hoztak létre.

Az egyesület a megalakulása óta eltelt több mint tíz évben 35 nyertes pályázattal rendelkezik, ebből kilenc uniós támogatással megvalósuló projekt. Az egyesület 2016-tól kezdve nagy hangsúlyt helyez az önkéntesek bevonására is, 2014-ben a város valamennyi középiskolájával együttműködési megállapodást kötöttek a közösségi szolgálatra érkező diákok fogadására. A középiskolai évek alatt közösségi szolgálatban tapasztalatot szerzett fiatalok később mint önkéntesek vettek részt a programjaikban. Több komplex tehetséggondozó programot is megvalósítottak, amelybe bevonták a helyi hátrányos helyzetű fiatalokat is.