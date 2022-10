Mint ismert 1517. október 31-én függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. A reformáció elindulását ehhez a naphoz köti a világ.

Pénteken délelőtt a kecskeméti Kaszap Utcai Református Óvoda gyermek- és nevelőközössége a református templomban emlékezett az 505 évvel ezelőtt történtekre. Az ősi harang hívó szavára közel 100 kisóvodás ült be a patinás templomfalak közé a padokba, ahol imákkal és keresztyén énekekkel dicsőítették Istent, ezzel is emlékezve a nagy reformátorokra: Luther Mártonra és Kálvin Jánosra.

Száz óvodás ült be a templom padjaiba.

Forrás: Beküldött fotó

Az eseményt a felkészülés időszaka előzte meg. A hét is a reformáció jegyében telt: az óvodában templom makettet festettek a gyerekek, a pedagógusok megismertették az újonnan befogadott óvodásokat is a református szimbólumokkal, az óvoda logójával, melyet a gyerekek egyenpólójukon is viselnek. Ez a jelkép várja a bejáratnál az óvodába érkező családokat is, mely különös hangsúlyt kapott ezen a héten. A mindennapokban az „Áldás, békesség!” köszönés és köszöntés a felebaráti szeretet megnyilvánulását jelenti a felnőttek között, melyet a gyermekek is már szokásként gyakorolnak. A nevelők hiszik, hogy a pénteki templomlátogatás, a közös éneklés és imádkozás erősíti gyermekekben az egyházhoz, a templomhoz való kötődésüket, valamint formálja templom kultúrájukat, és gazdagítja élményeiket.

Az istentisztelet végén a gyermekek örömmel vették nyakukba az óvónők ajándékát, melynek igéje – „Ne félj, mert én veled vagyok!” Ézsaiás 43,5 – elkíséri őket és emlékezetessé teszi számukra a mai napot. Ez a kis medál tárgyi emlék arról az egyházi ünnepről, mely a nagy reformátorok tanait foglalja össze egy következetes rendszerbe.

Az óvoda munkatársai e napon köszönetet mondtak a nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetemnek és a Kecskeméti Református Egyházközségnek, akik segítik az óvoda nagy családjának a keresztyén úton történő haladását!