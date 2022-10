A nagykövet megismerhette az épület előtti kertbe tervezett új köztéri alkotást is, melyet maga az alkotó, Balanyi Károly, Ferenczy-díjas zománcművész mutatta be. A most készülő szobor a magyar-lengyel barátságnak állít emléket, melyet várhatóan jövő tavasszal avatnak fel. Erre az alkalomra meghívták Sebastian Kecieket, és felkérték a szobor felavatására is. A nagykövet örömmel fogadta a meghívást, melynek szívesen tesz majd eleget. Hozzátette: diplomataként neki is célja, hogy a lengyel-magyar barátság továbbra is erős maradjon. A Wojtyla háznak pedig további sok erőt kívánt a munkájuk folytatásához.

Kecskemét város vezetése nevében az alpolgármester Jánosi István és dr. Temesvári Péter jegyző kíséretében adta az ajándékot. A Wojtylások is készültek ajándékkal. Balogh Károly, Helvécia polgármestere, magánemberként a Wojtyla ház támogatója pedig saját borából hozott ízelítőt a nagykövetnek, hiszen évszázados hagyománya van, hogy a magyarok bort visznek a lengyeleknek.

A rendezvényen a világhírű Kecskemét Táncegyüttes adott műsort.