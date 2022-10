A www.primadij.hu oldalon leadott voksok száma már meghaladta a 17 ezret és még nem dőlt el semmi, mert az élmezőnyben nagyon szoros a verseny. A tét nem kevesebb, mint fél millió forint. Ennyit kap ugyanis a VOSZ által alapított, idén már 17. alkalommal átadásra kerülő megyei Prima díj jelöltek közönség-kedvence. A 10 kategóriában kiválasztott győztes közül a VOSZ megyei elnöksége határozza meg a három Prima díjas személyét, akik a rangos elismerés mellé egy-egymillió forintot is kapnak.

A Közönségdíj sorsa azonban az online szavazók kezében van, akik akár minden nap leadhatják kedvencükre a voksaikat. Az október közepén induló szavazás nagy érdeklődésre tart számot, mára jócskán meghaladta a szavazatok száma a 17 ezret és a szervezők szerint nagyon szoros az állás, amely az első három helyen már többször átrendeződött. A pillanatnyi állás szerint 4000 feletti szavazata van az első helyezettnek, 4000 körüli a másodiknak és 3000 felé tart a harmadik helyen álló. Elég azonban egyetlen nap, hogy ez a sorrend forduljon, ezért érdemes kihasználni minden alkalmat a voksolásra egészen november 20-ig, amikor lezárul a szavazás és eldől a Közönségdíjas személye.

Az idei jelöltek egy minden eddiginél nagyobb merítésből kerülhettek a 10 kategória élére, hiszen a VOSZ által 18 éve alapított megyei Prima díj kategóriái idén módosításra kerültek. A színház- és filmművészet kibővült a táncművészettel, a képzőművészet kategória pedig az iparművészettel, emellett a sajtó kategóriát is kiszélesítették az ismeretterjesztéssel, hogy az elismerés követhesse a média világának változásait. Nem sokat kell már várni és megtudhatjuk, kik lesznek idén a megyei Primák. A díjak átadására egy rangos gálaest keretein belül kerül majd sor 2022. november 25-én, pénteken 18 órától a kecskeméti Four Points by Sheraton dísztermében.