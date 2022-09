– Istenszerető emberek nyomában járunk, akik 1887-ben emeltek hajlékot ezen a helyen a Teremtő Istennek, amit aztán a gazdátlanság és az idő romba döntött. Köszönet illeti Tóth Kálmán vadászt, aki lelkiismerete szavára hallgatva rendbetétette és szívébe zárta ezt a kápolnát és a mai napig – most már sokakkal együtt – gondoskodik is róla. Minden évben eljövünk ide Ludasszállásra és megüljük a szentelési évfordulót, s ezt hagyományosan szeptember első szombatján tesszük, hiszen a magyar erdők királya, a gímszarvasbika vadászati idénye szeptember 1-el kezdődik, s a kápolna – bár mindenkié – elsősorban mégiscsak a vadászok közösségéé, akik Szent Hubertus oltalmát és pártfogását most különösen is kérik, eredményes és szép vadászatok reményében. – így köszöntötte az egybegyűlteket prédikációja kezdetén Mészáros István, préspost-kanonok szombaton, a ludasszállási vadászkápolnánál.

A kegyhelyen immár tizenhatodik éve tartanak vadászati évadnyitó szentmisét, aminek szervezését immár Szakmár önkormányzata vállalta magára, együttműködve a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével és a környékbeli vadásztársaságokkal együtt.