A Nyugdíjas Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szervezésében évente több alkalommal is megvalósuló esemény minden alkalommal nagyon fontos üzenetet közvetít a nyugdíjas korosztály számára: a mozgás öröme a lehetőségek figyelembevételével minden korban adott és fontos fizikai egészségmegőrző elfoglaltság, ami mentális egészségre is előnyös hatással bír a közösségi kapcsolódás által - mondta el Kormányosné Makai Eszter, a nyugdíjas szövetség elnöke.

A nyugdíjasok 29 hat fős csapatban (köztük három klub is két csapattal indult) hagyományosan több szórakoztató versenyszámba mérte össze ügyességét és erejét (persze nem túl megterhelő gyakorlatokon keresztül), melyek közös jellemzője volt, hogy hatásukra az izzadságcseppek mellett a mosoly is megjelent az arcokon.

Az elnök asszony elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre és a felvilágosításra, ezért ezúttal is a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda munkatársai is a helyszínen voltak és egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztek a résztvevőkön, valamint az egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsokat is kaphattak a nyugdíjasok. A Kecskemét Demencia Akcióprogram szakemberei is ellátogattak a rendezvényre. A Nyugdíjas Szövetséggel tavasz óta működnek együtt a szakemberek és akkora az érdeklődés tanácsaikra, hogy már 12 klubnál jártak, 10 pedig előjegyzésben szerepel.

A megnyitón Kormányosné Makai Eszter köszöntötte a versenyzőket és jelen volt Király József önkormányzati képviselő és Libor Zoltán, az önkormányzat idősügyi referense.

Az első három helyezett csapat kupát kapott, de minden nevező ajándékkal térhetett haza.

Első helyezést ért el az Őszülő Nyugdíjasklub, második lett a Béke Szigete Nyugdíjasklub és harmadik a NAV Adóügyi Klub csapata.