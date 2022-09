Az eseményen részt vett dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, Hajdú Miklós Baja alpolgármester, Tarján Levente nyugalmazott igazgató, a Lukin László ÉZI korábbi igazgatói, illetve tanárai.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár köszöntőjében kiemelte, hogy 2018-2022 között összesen 4576 iskolai felújítás, illetve bővítés valósult meg a magyar köznevelés világában. Örömét fejezte ki, hogy az elmúlt években Baján és környékén is sok iskola megújult, a Szent László ÁMK-ban is a közelmúltban készült el az új épületrész.

A képen (balról): dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár, Gőbl Zoltánné intézményegység-vezető, Hajdók Róbert, a Szent László Általános Művelődési Központ intézményvezetője és Hajdú Miklós, Baja alpolgármestere.

A KEHOP-pályázatot 2019-ben írták ki, ami nem csak az iskolák hanem egyházi fenntartású intézmények energetikai korszerűsítésére is vonatkozott. A Szent László ÁMK intézmény 2019 őszén adta be a projektet.

– Arra büszkék vagyunk, hogy mi saját magunk írtuk meg ezt a pályázatot, természetesen szakembereket igénybe kellett venni. Akkor úgy döntöttünk, hogy három épületre írjuk meg a pályázatot, azokra amelyek energetikailag nagyon korszerűtlenek voltak – mondta a baon.hu-nak Hajdók Róbert, a Szent László Általános Művelődési Központ intézményvezetője.

A Katona József utcában két épületről van szó, illetve az Ének-zenei Iskola (ÉZI) épületét is jelentette. Lezajlott a közbeszerzési eljárás, kiválasztották a kivitelezőt, majd 2021-ben hozták nyilvánosságra, hogy sikeresen pályáztak 181 millió forintot.

– Amikor terveztük akkor még úgy számoltuk a tervek alapján, hogy további 100 millió forint önerőt kell biztosítani a pályázathoz, amire ígéretet is kaptam a fenntartótól, mert az ÉZI intézménye Baja Város tulajdona. Amikor 2021 májusában megtudtuk, azért nem estünk nagyon kétségbe, csak egy kicsit, mert közben a pandémia közepében is voltunk. Az építőanyagárakban ez nagyon drasztikus növekedést hozott. Újra kellett számolni a költségvetést és azzal szembesültünk, hogy 90-100 millió forinttal több lett a bekerülési költség. Mivel a pályázati összeg nem változott, így az önerőt kellett megnövelni. Ez nem volt egyszerű dolog, rövid idő alatt kellett sok pénzt kellett összeszedni. A fenntartótól közel 137 millió forintot kaptunk, aztán az önerőben a volt Emberi Erőforrások Minisztériuma is hozzájárult 48 millió forinttal és Baja Város Önkormányzata is még 25 millió forinttal – részletezte az intézményvezető.

A projekt 2021 július elsején indult.

Mindkét épületen a székhelyen hőszigetelés, nyílászárócsere történt.

Az A2 épületnél alumínium nyílászárókat helyeztek el, a lapos tetőt is kívülről szigetelték és arra került fel a napelem, egybevonva az A2 és a B. épületé. A fűtési rendszert is korszerűsítették. Modern kondenzációs kazánokkal üzemelő radiátoros fűtési rendszert alakítottak ki. Ugyanezek a beruházások valósultak meg a B épületnél. Az elmúlt év őszén átadták az A épületet, decemberben a B épületet. Közben zajlottak az ÉZI felújítási munkálatai.

Hajdók Róbert hangsúlyozta, hogy nagy mértékben megnehezítette, illetve megdrágította a fejlesztést, mert összehasonlítva a három épületet ez került a legtöbbe mivel ez egy védett épület és csak fa nyílászárókat lehetett elhelyezni. Nem csak a bajai főépítész, de a Bács-Kiskun megyei Örökségvédelmi hivatal is ezt írta elő. A pandémia alatt ez rendkívül nagy mértékben drágult és hiány is volt egy ideig. Az utcai homlokzat elmaradt, ez egy későbbi projekt lehet.

– Baja abban is támogatott öt millió forinttal, hogy az utcai homlokzat felújítása megtörténjen, legalább háromszor ennyit kell még hozzá tenni. A mostani tél előtti időszakban erősen meggondoljuk, hogy belevágunk-e.

A projektet július harmincadikán zártuk, sikerült nyáron befejezni az energetikai korszerűsítéseket, azt gondolom, hogy az energiaárak emelkedése idején, talán ez volt a legjobb beruházás

– fogalmazott Hajdók Róbert.