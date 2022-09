A Magyar Falu Program 2019-ben indult hazánkban a Magyar Kormány kezdeményezésére, hogy hazai forrásból is segítse az 5000 lélekszám alatti települések fejlesztését, felzárkózását, élhetőbbé tételét. Gátér is minden évben adott be pályázatot a meghirdetett lehetőségekre, egy pályázat kivételével valamennyit meg is nyerték. Mára összesen 67 730 000 forint összeget fordíthattak ebből a keretből a község fejlesztésére – részletezte a rendezvényen Jánosiné Gyermán Erzsébet polgármester Elmondta, napelem került a Faluház épületére, klímafűtést szereltek be és korszerűsítették a villamoshálózatot, lefedték az épülethez tartozó teraszt, felújították az udvart és a hozzá tartozó melléképületet. A temetőben térköveztek, illetve új temetői utakat alakítottak ki, fejlesztették az óvodai játszóteret, közterületi karbantartó gépeket vásároltak, felújították a Községházát, valamint 410 méter hosszúságban járdát újítottak meg a Petőfi Sándor utca egy szakaszán.