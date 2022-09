Csala Józsefné polgármester az egyéb fejlesztésekről is beszámolt lapunknak. – Az idei évben már átadtunk két TOP-projektet, melyek megvalósultak. Az egyik egy új bölcsőde építése, a másik az egészségház felújítása. A bölcsőde 59 millió, az egészségház felújítási munkái 68 millió forintba kerültek. Plusz előtte volt még 2019-ben egy 30 milliós magyar falu programos összeg, ezenkívül még önerőt is tettünk hozzá. Most van folyamatban az energetikai pályázatunk kivitelezése, amire 145 millió forintot nyertünk. Ebből az összegből a közösségek házát és az élelmezési konyhát újítjuk fel. Az építőanyagárak felemelkedtek, így szükségessé válik a ráemelés kérése, jelenleg ez folyamatban van – mondta hírportálunknak Csala Józsefné polgármester asszony.

A közbeszerzést harmadszorra sikeresen zárták, amint döntenek a ráemelésről, akkor indítják a kivitelezést. Az idei évben indult TOP Plusz pályázaton nyertek épületenergetikára 221 millió forintot, amiből az iskola további energetikai fejlesztése valósulhat meg, az új hivatal, illetve a mezőgazdasági centrum épülete. Számos magyar falu programos pályázatot is nyertek: többek között volt egy járdafelújítás 5 millió forintból, a Csávoly és Borota közötti több mint 6 kilométeres szakasz felújítása is ebből valósult meg, 563 millió forintból. Az iskola és a sportcsarnok felújítását 50 millió forintból valósították meg.

– A közösségi tér fejlesztésnél a színházterem teljes elektromos hálózatát lecseréltük 25 millió forint támogatásból.

Kommunális eszközt a Magyar Falu Program pályázatán nyert összegből vásároltunk 15 millió forintból, egy traktort tudtunk beszerezni az áremelkedések miatt, ehhez több mint 700 ezer forint önerőt is hozzátettünk. Ebben az évben is már volt sikeres Magyar Falu Programba benyújtott pályázatunk, ezt egyrészt egy közel 6 millió forintos fitneszpark létesítésére nyertük a Bara-tó partjára, másrészt egymillió forintot rendezvénytámogatásra. A LEADER-pályázaton élet­minőség javítását célzó településfejlesztésre nyertünk. A templomkert egy közterületi részéről van szó, erre nyertünk 11 millió forintot, ebből egymillió forint lesz önerő, tulajdonképpen a térkövezést oldjuk meg ebből.

A Vidékfejlesztési Program pályázaton is nyertünk, amiből egy piaccsarnokot szerettünk volna építeni, de a jelenlegi helyzetben – mivel nagyon megemelkedtek az árak és az iparűzésiadó-bevételünk is megcsappant – ezt a pályázatot kénytelenek vagyunk visszaadni, mert 15 millió forint lenne az önerő és ezt a település nem tudja kigazdálkodni – sorolta az elöljáró.

A közmunkaprogram keretein belül megvalósult fejlesztéseik is voltak. Több helyen tudtak a településen térkövezni, folytatták a sétányt a hivatal előtt.

A Szentháromság-szobor körül is térköveztek, illetve az óvoda és a közösségek háza előtt.

Létrehoztak egy kerékpárpihenőt a Bara-tó partján és több eszközt is beszereztek. Építettek egy hatalmas fedett csarnokot, ahol az asztalosok dolgozhatnak korszerű körülmények között. A játszóteret is felújították, parkosították a tereket, tudtuk meg a polgármester asszonytól.