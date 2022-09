A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata kezdeményezésére és szervezésében megtartott emlékülést megelőzően Tamási Áron Vitéz lélek című darabját mutatta be a Békéscsabai Jókai Színház a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A színházi előadás előtt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke, az MMA levelező tagja megnyitójában köszöntötte a Magyar Művészeti Akadémia jelenlévő Kossuth-díjas íróit, költőit, irodalomtörténészeit és filmrendezőit. Ezt követően Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, az MMA rendes tagja elmondta, Tamási Áron senkihez sem hasonlítható, lélekemelő módon tud mesélni, gyönyörű üzeneteket fogalmaz meg. A Vitéz lélekben is azt tanítja, hogy a Jóisten állandó megpróbáltatások elé állítja nemzetünket, de a magyarság minden helyzetből fel tud állni, ezért hihetjük azt, hogy jövőre vagyunk ítélve, nekünk dolgunk van ebben a világban.

A háromfelvonásos Vitéz lélek című székely történetet megtekintették a környező nagyobb települések iskolás csoportjai Kiskunfélegyházáról, Kiskunmajsáról, Tiszakécskéről és Lakitelekről. A gyermekek mellett képviseltették magukat az orgoványi, a jakabszállási és a lakiteleki nyugdíjasklubok is.

A Hungarikum Ligetben megtartott emlékülésen elhangzott, hogy a Magyar Művészeti Akadémia a Tamási Áron-emlékév keretében tablókiállítással tiszteleg a XX. század kiemelkedő írója előtt. A gazdag életpályát fotókkal és irodalmi idézetekkel bemutató, tizenhét tablóból álló tárlat anyagát A. Szabó Magda, a Tamási Áron Közalapítvány elnöke, az emlékévet lebonyolító Magyarság Háza munkatársa és Cs. Nagy Ibolya irodalomtörténész, kritikus szerkesztette. Az összeállítás egyrészt az író életének fontosabb állomásait és pályájának meghatározó helyszíneit kíséri végig (Erdélytől Budapesten át Amerikáig), másrészt betekintést enged a megjelent művekbe, emellett a színpadi és filmes adaptációkból is láthatunk egy-egy részletet archív fotográfiák segítségével. A szabadtéri vándorkiállítás az emlékévben az év végéig több településén is látható lesz.